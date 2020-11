Jovem que diz ser filho secreto de Maradona exige exumação do corpo da lenda do futebol

Um jovem argentino de 19 anos, que há vários anos luta para que seja reconhecido como filho de Diego Maradona, quer agora que o corpo da lenda do futebol, cujo funeral decorreu esta quinta-feira, seja exumado, com o objetivo de serem feitos testes de DNA que provem que o craque é pai de Santiago Lara.

De acordo com a imprensa internacional, Santiago Lara, o alegado filho secreto de Maradona, deu logo ordem ao seu advogado, José Nunez, para que desse início ao processo e formalizasse o pedido junto das autoridades.

O requerimento já chegou ao tribunal de família da La Plata, perto de Buenos Aires e Santiago exige, para ale do teste de ADN, os resultados da autópsia ao corpo de Diego Maradona.

Santiago revelou a batalha judicial que trava desde a adolescência na TV argentina. O jovem diz que desde os 13 anos lutava para que o craque o reconhecesse como filho, algo que nunca aconteceu.

A confirmar-se, Santiago será o sexto filho de ‘D10S’. A mãe do jovem, Natalia Garat, morreu em 2006, aos 23 anos, após uma relação instável que terá durado sete anos com Maradona. "A minha mãe morreu quando eu tinha três anos, mas antes de morrer retirou o ventilador para falar e disse aos advogados dela que eu era filho do Maradona. Eu só quero saber quem sou, não estou interessado no aspeto financeiro da questão", defende-se Santiago.