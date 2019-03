Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem é assassinada após entrar em carro que pensava ser da Uber

Desconhecem-se para já as motivações do crime.

21:21

Samantha Josephson, uma estudante de 21 anos, foi assassinada na Carolina do Sul, EUA, depois de alegadamente ter entrado num carro particular que achava ser o Uber que tinha chamado através da aplicação.



No decorrer das investigações, já foi detido um homem suspeito do crime, cujas motivações ainda se desconhecem. Nathaniel David Rowland, de 24 anos, está acusado de homicídio e sequestro.



O alerta para o desaparecimento da jovem foi dado por amigas na passada sexta-feira. O cadáver foi encontrado numa área rural horas mais tarde.



"Acreditamos que ela tenha entrado neste carro porque pensava que era da Uber", explicou a polícia.



O homem acabou por ser detido após uma breve perseguição baseada na descrição do carro em que a jovem tinha entrado. No interior do carro, as autoridades encontraram sangue da vítima e o seu telemóvel, bem como produtos de limpeza que foram utilizados para apagar os vestígios do crime.