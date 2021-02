Jovem em coma durante 10 meses acorda sem saber da pandemia de Covid-19

Um jovem de apenas 19 anos e que saiu recentemente de um coma que durou 10 meses não tem qualquer conhecimento da atual pandemia de Covid-19, apesar de já ter estado infetado por duas vezes, segundo adianta o jornal britânico The Guardian.Joseph Flavill, de 19 anos, foi violentamente atropelado em Sraffordshire, no Reino Unido, a 1 de março de 2020, poucas semanas antes do primeiro grande lockdown devido à Covid-19.Em declarações ao The Guardian, a tia, Sally Flavill, refere que "ele não vai saber nada sobre a pandemia". "Está a dormir há 10 meses. A sua consciência está a começar agora a melhorar", sublinha.A família já tentou explicar a Joseph, através de videochamada, que não o podem visitar devido à pandemia. No entanto, o rapaz não sabe qual a dimensão do vírus.Durante a recuperação do acidente, o rapaz de 19 anos já esteve infetado por duas vezes com o novo coronavírus, acabando por recuperar em ambas as situações.