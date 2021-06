Jovem em risco de vida após picada de aranha 'falsa-viúva-negra'

Uma jovem de 18 anos ficou em risco de vida após ter sido picada, enquanto dormia, por uma aranha da espécie falsa-viúva-negra, no País de Gales.

Abby Tannetta passava férias com a família e um amigo numa autocaravana quando acordou com uma dor no antebraço. Tinha sido picada pelo aracnídeo e teve de ser submetida a uma cirurgia dias depois. O inchaço era tal, que os médicos temeram que a jovem pudesse contrair sepse.

"Acordei com uma dor aguda e vi a aranha gigante na minha cama. Senti-me muito atordoada e fraca", relatou a jovem, citada pelo jornal Daily Star.

A intervenção cirúrgica correu bem e a vítima ficou no hospital por precaução, visto que ficou muito debilitada após a infeção. Voltou para casa no dia seguinte à operação e tem sido acompanhada por uma enfermeira, que a visita todos os dias, para tratar da ferida.



Esta espécie de aracnídeo é bastante comum no Reino Unido e a picada provoca graves lesões no ser humano e os cientistas acreditam que as bactérias transmitidas pelo animal são muito mais perigosas do que o próprio veneno que injeta no sangue.



Em caso de picada, recomenda-se a lavagem imediata do local com água fria e sabão, elevar o membro que foi afetado - para facilitar a circulação sanguínea - colocar compressas mornas ou um pano molhado com água quente no local da picada para aliviar a dor e dirigir-se a um hospital o mais rapidamente possível.