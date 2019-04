Jovem embriagada esquece-se de mudar a morada e paga 370 euros por viagem na Uber

Helen Dryden, de 25 anos, adormeceu no carro e, quando acordou, estava a 400 quilómetros de casa.

Helen Dryden, uma jovem britânica, pagou uma conta de 370 euros à Uber depois de ter requisitado os serviços da empresa multinacional e se ter esquecido de mudar a morada de destino até casa.A estudante, que antes vivia em Newcastle, esqueceu-se de fazer a alteração na aplicação e foi parar à sua antiga habitação, a mais de 400 quilómetros do local onde se encontrava.Tudo aconteceu após Helen ter passado o dia com amigos a divertir-se numa festa em Londres. A jovem já admitiu que estava "um pouco embriagada".Dryden, de 25 anos, adormeceu no adormeceu no banco traseiro da viatura não dando conta atempadamente do erro, contou ao The Sun. Quando acordou, já o "mal" estava feito."Não queria acreditar. O dia completo custou-me cerca de 400 libras - 460 euros, aproximadamente. Fiquei tão envergonhada. Estava um pouco embriagada e adormeci", explicou ao jornal britânico.

O condutor da viatura prontificou-se a inverter a marcha e levá-la ao destino correto, mas quando chegou finalmente a casa a despesa da viagem ultrapassou valores astronómicos.