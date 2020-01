Jovem encontrada morta e nua em altar de templo evangélico de Brasília

Larissa Francisco Maciel, uma jovem brasileira de 23 anos, foi encontrada morta num altar de um templo evangélico de Brasília, a capital federal do Brasil, completamente nua. Foi um funcionário do templo Tenda da Libertação, na Candolândia, periferia da cidade, que encontrou o corpo esta quarta-feira e chamou a polícia.

A jovem apresentava sinais de queimaduras na região genital, cuja origem só uma autópsia poderá indicar com precisão. De acordo com as primeiras informações avançadas pela polícia, Larissa foi morta por estrangulamento.

Não se sabe se o crime ocorreu dentro do próprio templo ou se Larissa foi assassinada noutro local e foi transportada depois para ali. Vizinhos do templo evangélico afirmaram que horas antes de o corpo ter sido encontrado decorreu no local um culto e que depois, durante a madrugada, apenas se ouviu algum ruído. No entanto, este não causou estranheza pois parecia o baralho de um gato a andar pelo recinto, situação que disseram ser comum. As pessoas relatam ainda que não ouviram nenhuma discussão, gritos ou pedidos de ajuda.

A última vez em que Larissa foi vista viva aconteceu horas antes da descoberta do seu corpo, quando populares a viram num posto de gasolina da região acompanhada por um desconhecido.A polícia, por enquanto, não tem pistas decisivas sobre o crime, e a família de Larissa não tem conseguido dar informações que possam ajudar a esclarecer a brutal morte da jovem e porque ela foi deixada já sem vida e nua no altar do templo.