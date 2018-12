Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem encontrado morto nos escritórios da Google em Nova Iorque

Manobras de reanimação no local não tiveram sucesso.

08:48

Um engenheiro informático de 22 anos, trabalhador da Google, foi encontrado morto nos escritórios da empresa em Nova Iorque na passada sexta-feira.



Scott Krulcik foi encontrado inconsciente no escritório e ainda foram realizadas algumas manobras de reanimação mas sem sucesso. Foi declarado morto no local.



As autoridades revelaram à estação televisiva ABC7 que não foram encontrados sinais de violência no corpo de Krulcik e não existem, até ao momento, indícios de crime.



O corpo será autopsiado nos próximos dias de modo a esclarecer a causa oficial da morte do jovem de 22 anos.