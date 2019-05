Jovem engana idosa com "mensagens de Deus" para ficar com herança

Um jovem de 28 anos é suspeito da morte de uma idosa de 83 anos, com quem mantinha uma relação amorosa. Segundo o jornal britânico Mirror, o jovem terá assassinado a vítima após escrever várias mensagens bíblicas nos espelhos da casa de Ann Moore-Martin.O conteúdo dos textos, que o suspeito fez crer que tinham sido escritos por Deus, pediam à idosa para que esta lhe deixasse toda a sua herança."Tudo o que lhe deixares (ao jovem) será devolvido dez vezes por Deus", podia ler-se nos espelhos da casa da mulher.Após passar a escritura para o nome do jovem, uma fortuna avaliada em mais de 200 mil euros, acabou por morrer, em maio de 2017.As autoridades investigam agora o caso e suspeitam que Benjamin tenha sido o autor das mensagens e do crime que matou Ann. Benjamin Field pode vir a ser acusado de homicídio na forma tentada, de roubo e fraude.O caso continua nas mãos da justiça britânica.