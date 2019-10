Jovem esfaqueia várias pessoas em restaurante McDonald's em Manchester

Um jovem esfaqueou várias pessoas numa cadeia de restaurantes McDonald's em Manchester, Inglaterra. O adolescente foi detido pelas autoridades.

O ataque terá ocorrido por volta das 14h35 locais, 13h35 em Lisboa. De acordo com a Sky News, várias pessoas ficaram feridas.

O incidente não está a ser tratado como um ato terrorista.

Em atualização





Just left Mcdonalds Harpurhey swarmed with police & now blue tape around the place!Apparently/Allegedly a college kid from Manchester College in Harpurhey got stabbed following an altercation....the young man who stabbed the student then ran into Mcdonalds across the road with a pic.twitter.com/cpZnGi2FVF