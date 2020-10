Jovem esteve à beira da morte por se esquecer que estava a usar um tampão

Uma jovem britânica esqueceu-se que estava a usar um tampão durante cinco dias, o que fez com que desenvolvesse síndrome do choque tóxico (causada por bactérias) e quase morresse, avança o jornal britânico The Sun.O episódio aconteceu em junho de 2019, quando foi à casa de banho mudar o tampão e não o encontrou e, por isso, pensou que não estava a usar. Como tal, resolveu aplicar outro e assim sucessivamente. "Estava muito bêbeda na altura e não conseguia lembrar-me se já tinha um. Além disso, não consegui localizá-lo", explicou ao jornal.

Amy Williams disse quase ter desmaiado de dor quando encontrou o tampão depois de se aperceber de um cheiro nauseabundo. "O tampão estava preto. Foi nojento", descreveu ao The Sun. Posteriormente, começou a sofrer cólicas, mas não foi de imediato ao hospital. Foi apenas dois dias depois de ter removido o tampão que começou a sentir náuseas, acabando por ser levada de emergência para o hospital com 40 graus de febre.



"O médico disse-me que se eu tivesse ido para casa naquele dia, não teria acordado. Fiquei apavorada. Chorei quando estava com a enfermeira e perguntei se ia ver o meu filho de três anos, Archie, novamente", disse ao mesmo jornal.



Após quase uma semana no hospital, recebeu finalmente alta, continuando a tomar antibióticos durante mais dez dias.



A situação fez com que Amy tenha agora menstruações intensas e irregulares e com que as suas hipóteses de engravidar fossem afetadas. No entanto, já está grávida do segundo filho.

"Usava tampões há dez anos, mas agora nunca mais vou usar um", confessou ao jornal The Sun.Amy Williams espera que a sua má experiência sirva para alertar as mulheres para os cuidados a ter com o uso de tampões.