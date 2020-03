Jovem fica 16 horas dentro de casa com cadáver do pai que morreu com coronavírus

Um jovem de 25 anos esteve 16 horas dentro de casa com o cádaver do pai, em Lineal, Madrid. O homem de 79 anos, é uma das milhares de vítimas mortais em Espanha.Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, Luis Fernando Chuquispuma esteve 16 horas à espera que uma empresa funerária fosse recolher o corpo do pai, que terá morrido cerca das 00h40 desta quarta-feira e só terá sido retirado de casa cerca das 16h40.O idoso, que sofria de uma imunodeficiência, terá começado a sentir sintomas no fim de semana.O filho, Luis Fernando, telefonou para uma funerária que lhe terá dito que o serviço custaria cerca de 2700 euros, dinheiro que o jovem não tinha. Luis Fernado denunciou o caso junto da AVINESA (Associação de vítimas de negligências sanitárias).O jovem confirmou ao jornal que acredita também estar infetado com coronavírus. "Pedi para fazer o teste do coronavírus porque estive com o meu pai, tenho febre alta e sofro de asma", disse.