Jovem fica cega depois de colocar pestanas com cola para as unhas

Uma jovem de 20 anos ficou cega durante duas horas, no seguimento de lhe terem sido colocadas pestanas postiças com cola para as unhas, num cabeleireiro.

Megan Rixson, uma estudante da Universidade de Bedfordshire, em Inglaterra, escreveu um tweet onde mostrava a sua indignação relativamente ao salão de tratamentos estéticos.

A jovem terá ficado com as pálpebras coladas e, assim que conseguiu abrir os olhos, a visão estava completamente turva, segundo avançou a jovem.

"O inchaço diminuiu, mas os olhos ainda estão muito doridos", pode ler-se no tweet. O insólito aconteceu a 19 de outubro e até ao momento o tweet já conta com mais de 2523 retweets (que corresponde ao número de partilhas) e 4673 gostos.

"Meninas tenham muito cuidado quando forem fazer as vossas pestanas. Hoje fiz num sítio novo e parece que usaram cola das unhas. Perdi a visão durante duas horas. Felizmente o inchaço já diminuiu, mas os olhos ainda está muito doridos", pode ler-se no tweet.





Girls be very very careful where you get your eyelashes done!!I got my individuals done today somewhere new and it turns out they used nail glue on my lashes. I genuinely lost my sight for 2 hours. Thankfully the swelling has gone down, but there still very sore. Be careful pic.twitter.com/NmsFr9QSbk