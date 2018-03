Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem fica com sobrancelhas gigantes após tatuagem que correu mal

Rapariga de 26 anos recorreu a uma tatuadora aprendiz para realizar o trabalho.

11:03

Kanyarat Chaichan, uma jovem de 26 anos, ficou devastada ao ver o resultado final de uma tatuagem que fez às sobrancelhas. O trabalho, realizado por uma tatuadora aprendiz, não correspondeu às expetativas da jovem, que ficou com umas sobrancelhas largas, ao estilo da icónica artista Frida Khalo.



O caso ocoreu em novembro passado na Tailândia, e só agora a jovem de 26 anos conseguiu vislumbrar uma possibilidade de voltar a recuperar a sua imagem.



Após meses de resignação por não ter dinheiro para remover a tatuagen, Kanyarat recebeu uma oferta generosa de uma terapista que lhe ofereceu um tratamento de correção. Agora, a jovem tem apenas de esperar seis meses até a tatuagem desaparecer por completo.



"Estou muito satisfeita com os resultados e muito agradecida pelos tratamentos. Sinto-me muito melhor agora e mais bonita", afirmou a jovem em declarações ao The Mirror.