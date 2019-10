Jovem fica paralisado depois de cão lhe puxar a almofada

Harvey Leyland, de 17 anos, estava deitado no sofá quando o seu cão de raça Buldogue Inglês, Hugo, puxou a almofada e o jovem caiu, acabando por bater com a cabeça no chão.

Apesar da queda, Harvey ainda conseguiu ir para o quarto tentar descansar um pouco, mas acabou por sofrer um ataque. Bradley, irmão do jovem, apercebeu-se de que o rapaz não estava bem e pediu ajuda. Os paramédicos foram rápidos e quando chegaram, Harvey tinha dificuldades em respirar e não conseguia falar, sendo levado de imediato para o hospital onde ficou em coma induzido durante quatro dias.

Com esta queda, os médicos descobriram que o jovem tinha sofrido dois pequenos AVC e um derrame na coluna vertebral que resultaram em lesões nas vértebras.

Nas duas primeiras semanas, Harvey teve que ser alimentado por um tubo e não conseguia falar. Angela, mãe do jovem, relembra o momento em que o filho falou depois do acidente: "Lembro-me da primeira vez que ele falou conosco após o acidente. As enfermeiras removeram o tubo e ele disse "olá" para toda a família. Comecei a chorar de alegria."

Harvey não teve muitas melhorias, uma vez que o seu corpo rejeitou o cateter, mas cada passo é uma vitória. Só há pouco tempo é que conseguiu mexer o dedo indicador. Já fala e já consegue respirar sozinho, mas os médicos dizem que não há sinal dos nervos das pernas nem do lado esquerdo do corpo.

A família do jovem criou uma página de angariação de fundos, porque a casa em que moram não tem as condições necessárias que Harvey precisa para regressar do hospital e estar bem acomodado.