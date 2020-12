Jovem fica sem perna após ser atropelado e recebe ossos reconstruídos como recordação

Uma vítima de atropelamento foi presentada com os ossos da sua perna amputada transformados num ornamento.Justin Fernandes, de 24 anos, recebeu como presente de Natal os seus próprios ossos esta quarta-feira, após especialistas do Centro de História Natural da Pré-história de Toronto os reconstruírem, um processo conhecido como rearticulação.O jovem perdeu a perna direita depois ter sido atropelado por uma mota, na cidade canadiana, em julho.Depois de lhe terem amputado a perna, Justin fez uma publicação no Facebook, em tom de brincadeira, onde referia que gostava de ver a perna empalhada.

Mais tarde, um funcionário do Centro de história contactou-o dizendo-lhe que podiam tornar esse desejo realidade.



Justin Fernandes viu o resultado final na quarta-feira e disse que ficou encantado.



"Tenho de me lembrar que a perna é minha. Queria torná-la numa peça de arte e é isso que vejo quando olho para ela. Acho que isso é bonito", confessou o jovem.

Justin, que está a voltar a aprender a andar, ainda está à procura do lugar ideal para dispor a sua perna tornada em "obra de arte" e acredita que lhe dará inspiração para continuar a recuperar.