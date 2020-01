Jovem filmado a espancar canguru indefeso com as costelas partidas

Um vídeo chocante mostra o momento em que homem agrediu violentamente um canguru indefeso, que se encontrava no chão com uma costela partida, enquanto o amigo que filmava se ria, em Nova Gales do Sul, na Austrália.As imagens, que foram divulgadas no Snapchat, mostram o indivíduo a puxar o focinho do animal e a bater-lhe desenfreadamente. De seguida, o autor das agressões esmurra-o com um soco, sendo possível ver o desespero do animal ferido que levanta uma pata numa tentativa de se defender, sem sucesso.O vídeo tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com dezenas de pessoas a criticar a atitude do homem. Uma outra publicação no Facebook revela os nomes dos dois alegados agressores, identificando-os como dois adolescentes de Nova Gales do Sul. O 'post' revela que os dois terão atingido o animal com um carro, fazendo com que este partisse as costelas.A situação está a ser investigada pelas autoridades australianas.