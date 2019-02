Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem grávida e namorado morrem devido a erro policial

Nascimento da primeira filha do casal estava previsto para o Dia de São Valentim.

15.02.19

Um jovem casal morreu durante perseguição policial a alta velocidade. Eram suspeitos de roubo mas a polícia britânica já veio confirmar que Patrick McDonagh, de 19 anos de idade, e a mulher, Shauna, de 18, não estiveram no local do crime.



No domingo, 10, durante a perseguição policial, o casal entrou em contra-mão na A40, zona oeste da cidade de Londres, e acabou por embater com o Renault Mágane num autocarro. O acidente provocou a morte imediata dos dois jovens. Shauna estava grávida e o nascimento da criança estava previsto para esta quinta-feira, 14 de fevereiro, Dia de São Valentim.



As autoridades terão confundido o casal com os autores de um assalto à mão armada e iniciaram a perseguição a alta velocidade. Esta sexta-feira, 15, a polícia britânica confirmou que o casal não esteve no local do crime, em Pinner, Harrow, a cerca de 18 km onde acabaria por morrer.



Devastada, a família disse que o casal, que tinha acabado de casar, estava muito feliz com a chegada da primeira filha e até já tinha escolhido o nome: Sienna Marie.



Na declaração, os familiares disseram que "Patrick e Shauna eram um jovem casal que estava muito apaixonado. Ele um marido dedicado e ela estava muito feliz com a chegada da filha Sienna Marie, cujo nascimento estava previsto para o Dia de São Valentim."



Ainda não foi esclarecido porque é que a polícia iniciou a perseguição ao carro onde seguia o casa mais um terceiro homem que não foi identificado. A Scotland Yard já veio dizer que não está em condições de comentar.