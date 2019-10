A história do jovem herói que deu a vida pela irmã de cinco anos durante assalto

Um rapaz de 15 anos morreu a proteger a irmã mais nova de cinco anos de um homem que invadiu a sua casa em Port Charlotte, na Califórnia, Estados Unidos.Segundo avança o jornal britânico Metro, o jovem, Khyler Edman, é agora visto como um herói, depois de ter sido encontrado morto pelas autoridades norte-americanas, com ferimentos de facadas."Khyler perdeu a vida como herói a proteger a sua irmã, quando um homem invadiu a casa. Por favor ajudem a minha família neste momento para dar ao Khyler o funeral que ele merece após um ato de um estranho que não faz sentido", sublinhou um familiar.De acordo com a mesma fonte, uma página foi criada para angariar fundos para ajudar nos custos do funeral.O assaltante, identificado pela polícia como Ryan Clayton Cole, foi acusado de roubo e está agora a ser alvo de outras acusações, nomeadamente da morte do jovem de 15 anos.A família da vítima mortal planeia mudar de casa nas próximas semanas.