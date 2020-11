Jovem herói salva bebé de ser raptado em parque de Nova Iorque

Brian Kemsley estava a passear com a namorada no Madison Square Park, em Manhattan, Nova Iorque, quando se deparou com uma multidão junto de uma criança.



De imediato, o lutador de artes marciais foi em auxílio da mãe e acabou por prender um homem no chão, impedindo-o de tirar um bebé do carrinho, enquanto a mãe segurava noutra criança.

Um outro transeunte veio em seu auxílio ao segurar nos pés do sequestrador.



As imagens, partilhadas pelo "herói" nas redes sociais mostram o momento do incidente. "Algumas pessoas tentaram impedi-lo, ele não largou o carrinho e as coisas pioraram.



"Ouvi uma mulher a gritar enquanto estava sentada no banco de jardim do parque. Este homem estava a tentar tirar o bebé do carrinho. Algumas pessoas ainda tentaram impedi-lo, mas ele não largava o carrinho e as coisas descontrolaram-se", começou por escrever Brian numa publicação na sua conta de Instagram, onde confessou que as artes marciais, como o jiu-jisu, podem ser fundamentais para legítima defesa.



"É muito mais fácil ser capaz de controlar os movimentos que estar a esbracejar. Através deste método, somos capazes de controlar se o aleijamos ou não. Eu escolhi não o fazer", admitiu o jovem.



Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Brian (@xbhkx)



De acordo com Kemsley, as autoridades demoraram 30 minutos a aparecer, o que obrigou o homem a segurar no agressor durante mais de 15 minutos.



"À medida que a situação piorava ficou muito claro que tinha problemas mentais. Levaram-no para o hospital", revelou o jovem, que não quer ser tratado como herói. "Não é uma questão de intervir, é uma questão de dever quando vemos uma mulher e o seu filho a gritar", revelou.