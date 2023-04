Jovem impede acidente em autocarro escolar depois da motorista perder os sentidos nos EUA

Um jovem de 13 anos está a dar que falar nas redes sociais por ter conseguido impedir um grave acidente num autocarro escolar depois da motorista desmaiar enquanto conduzia, esta quarta-feira em Warren, nos EUA. Alguns vídeos divulgados na Internet mostram o momento em que Dillon Reeves assumiu o controlo do veículo pesado de passageiros após a indisposição da condutora. O ato do adolescente evitou que diversas pessoas, também jovens, ficassem feridas.Segundo a CNN Internacional, no meio do pânico generalizado, o jovem levantou-se do lugar, correu para a frente do autocarro, agarrou no volante e carregou no travão. "Alguém chame o 112!", gritou.A polícia e os bombeiros chegaram ao local poucos minutos depois e tomaram conta da ocorrência. A motorista do autocarro foi assistida no local e transportada para uma unidade hospitalar. Os alunos foram transportados para outro autocarro para continuarem o percurso.Não houve registo de feridos nem de danos no autocarro. Um membro da direção da escola de Dillon Reeves referiu-se à ação do estudante como "ato extraordinário de coragem e maturidade".Os pais de Dillon Reeves descreveram-no como um "herói". "Estamos muito, muito orgulhosos. Quero dizer, isto é impressionante para todos nós", disse Steve Reeves, pai do jovem.Nas redes sociais aumentam as mensagens positivas deixadas a Dillon Reeves.