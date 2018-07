Jovem iraniana presa ao publicar vídeo a dançar nas redes sociais

Maedeh Hojabri foi detida depois de aparecer sem o hijab em imagens divulgadas no Instagram.

A jovem iraniana Maedeh Hojabri foi detida por publicar um vídeo a dançar na sua página de Instagram, com mais de 50 mil seguidores. No vídeo a jovem aparece a dançar para a câmara, em casa, sem estar a utilizar o hijab obrigatório.

O governo do Irão é bastante rígido nas regras relativas às roupas femininas e também a dança com membros do sexo oposto é estritamente proibida, exceto se for acompanhada por membros da família direta.









De acordo com a BBC, Maedeh foi presa e depois disso muitas mulheres iranianas mostraram o seu descontentamento e revolta publicando vídeos a dançar acompanhados da legenda: "Dançar não é um crime".



A Blogger Hossein Ronaghi comentou que " Se disserem às pessoas em qualquer parte do mundo que raparigas de 17 e 18 anos são presas por dançar, pela sua alegria e beleza acusadas de espalhar indecência, enquanto violadores de crianças e outros estão livres, eles vão-se rir! Porque para eles isso é inacreditável!", publicando também um vídeo dela a dançar, por solidariedade e revolta.