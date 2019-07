Uma menina de três anos, que tem um cancro na cabeça, teve a oportunidade de ir a um baile de finalistas e ser tratada como uma princesa.



De acordo com o The Mirror, a criança foi ao baile de finalistas da irmã.





Neve, irmã da pequena Lana Nixon, decidiu levar a irmã a esta festa de estudantes depois de saber que a menina sofre de um cancro na cabeça incurável.O mesmo jornal avança que os pais de Lana, que deixaram de trabalhar para passar os últimos momentos da vida da menina com ela, ficaram emocionados com a atitude de Neve, de 16 anos."Foi muito comovente para nós podermos estar juntos como uma família e por a Lana poder fazer parte deste dia especial da irmã", disse a mãe da menina, Gemma, ao The Mirror.Lana, de tem dois irmãos. Foi diagnosticada com cancro na cabeça no ano passado.