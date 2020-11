Um jovem luso-luxemburguês está entre os feridos do ataque terrorista de segunda-feira à noite em Viena, na Áustria, levado a cabo por pelo menos um atirador e já reivindicado pelo Daesh.









A informação foi confirmada pela Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, que adiantou à TVI que o jovem foi operado e “está a recuperar bem”, tendo já conseguido falar com a família, que vive no Luxemburgo. O CM conseguiu apurar que se trata de um trabalhador-estudante recém-chegado à capital austríaca.

O ataque fez quatro mortos e 22 feridos, três dos quais em estado grave. As vítimas mortais são um casal de idosos, um jovem transeunte e uma empregada de um dos bares atacados pelo terrorista. Depois de rever centenas de vídeos gravados por testemunhas, a polícia parecia esta terça-feira ter deixado cair a possibilidade de o ataque ter sido levado a cabo por vários atacantes, já que é sempre o mesmo homem que aparece nas imagens, filmadas em vários pontos da zona velha da cidade. O atirador, identificado como Kujtim Fejzulai, nascido na Áustria e filho de imigrantes macedónios, foi abatido pela polícia nove minutos após o início do tiroteio. Estava armado com uma espingarda de assalto, uma pistola e uma faca de mato, as mesmas armas com que se fez fotografar horas antes do ataque.



pormenores



Reino Unido em alerta

O Reino Unido elevou esta terça-feira o seu nível de alerta antiterrorista para “severo”, que significa que um atentado pode estar iminente. A decisão foi justificada como uma medida de prevenção após os atentados de Viena e de Nice, na semana passada.





Al-Qaeda ameaça Macron



O grupo jihadista al-Qaeda do Magrebe Islâmico (AQMI) jurou esta terça-feira vingança contra o presidente francês Emmanuel Macron e apelou aos seus seguidores para “matarem qualquer pessoa que insulte o profeta Maomé”.







14 suspeitos detidos em várias cidades

A polícia austríaca deteve pelo menos 14 pessoas por suspeita de cumplicidade com o autor do atentado. Entre os detidos estão vários familiares do terrorista, que foram presos na sua residência nos arredores de Viena. Foram ainda realizadas detenções em Linz e Winterthur, na Suíça.





Terrorista tentou viajar para a Síria



O autor do atentado, Kuztim Fejzulai, de 20 anos, foi libertado da prisão há menos de um ano. Tinha sido condenado a 22 meses de cadeia em 2018 por tentar viajar para a Síria para se juntar ao Daesh, mas foi libertado mais cedo depois de prometer seguir um programa de desradicalização do governo. As autoridades austríacas consideraram na altura que não constituía uma ameaça. Horas antes do ataque, publicou a foto ao lado no Instagram.