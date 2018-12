Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem lutadora de 15 anos morre eletrocutada com telemóvel

Irina Rybnikova estava a tomar banho e o aparelho, que estava a carregar, caiu na água.

15:12

Irina Rybnikova, uma jovem lutadora russa de apenas 15 anos, morreu eletrocutada durante o banho com o telemóvel.



A família contou à imprensa do país que Irina estava sozinha em casa e aproveitou para tomar um banho. Por perto a jovem tinha o Iphone a carregar, que acabou por cair na água, causando uma descarga elétrica e a morte da lutadora.



Campeã nacional de pancrácio, uma popular arte marcial que mistura boxe grego antigo, sem armas, Irina era uma atleta que a Rússia contava levar aos Europeus e Mundiais do próximo ano.



O país está em choque e os amigos e familiares contam que a jovem "sonha sagrar-se campeã do Mundo".