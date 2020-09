Jovem mãe enforca filho e mata-se de seguida após acabar com o namorado

Um inquérito realizado ao caso da mãe que matou o filho e depois acabou com a própria vida, em Ipswich, Inglaterra, revelou que a mulher enforcou a criança de dois anos e de seguida se matou. Tudo aconteceu poucas semanas depois da jovem acabar com o namorado e pai da criança.Foi o pai da estudante de 19 anos que se deparou com os dois corpos no chão, uma semana antes do aniversário da criança de apenas dois anos.Os exames revelaram que ambos morreram vítimas de enforcamento. Russel, a jovem de 19 anos, foi diagnosticada com depressão quando estava no 10.º ano.O pai de Russel lembra a jovem como "feliz, sempre com um sorriso". "Era dedicada ao filho e ao trabalho", recorda.As últimas mensagens que o jovem casal partilhou entre si revelaram que a mulher sentia que o namorado passava pouco tempo em casa e a socializar demasiado com os amigos.O namorado acabou por não ser acusado e foi libertado sem qualquer ação judicial após a morte da antiga companheira e do filho.