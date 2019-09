Uma jovem mãe morreu no dia do seu 21.º aniversário quando a sua filha de dois anos pressionou acidentalmente o botão automático para fechar a janela do carro enquanto a mãe a retirava do interior do veículo através dessa mesma janela, em Brest, na Bielorrússia.Segundo avança o Daily Mail, a mulher estava a retirar a menina do carro quando ficou com o pescoço preso, não conseguindo posteriormente resistir à morte, de acordo com fontes policiais.Foi o marido da jovem, Yulia Sharko, que encontrou a mulher inconsciente logo após o acidente, partindo o vidro do carro e puxando o corpo. Ligou para os serviços de emergência que vieram de imediato e a transportaram para o hospital.Oito dias depois, Yulia Sharko, que sofreu asfixia, ficou com danos cerebrais e acabou por morrer."O estado do cérebro ficou irreversível devido aos danos", pode ler-se num relatório médico, citado pelo mesmo jornal.A mãe, que ia comemorar o aniversário com os amigos, deixa assim dois filhos. O acidente aconteceu a 31 de agosto.