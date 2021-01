Jovem mãe relata violação por militar que lhe disse que maneira de se vestir era 'um convite'

Um militar de 41 anos violou uma jovem mãe de 26 anos após um convívio de vizinhos, no Reino Unido. A mulher revelou a história do episódio, agora publicada na imprensa britânica, que aconteceu em maio de 2018 e que levou à prisão de Serupepeli Niubasaga durante sete anos, sentença que só foi conhecida no verão passado.O homem aproveitou o final do convívio para perseguir Georgia Hinton e a filha, agora com seis anos. Depois da criança adormecer no andar de cima, Niubasaga violou Georgia. O militar disse que a forma como a mulher se vestia atraía a atenção errada e afirmou ainda que era "um convite" ao que lhe viria a fazer de seguida.A mulher revelou todos os pormenores da violação. Com o medo de que Niubasaga fizesse mal à criança, Georgia não gritou por ajuda. Chorou enquanto o militar se aproveitava dela. Começou por lhe acariciar os seios e pouco depois levantou-lhe a saia e violou-a.Depois da violação, Georgia ligou a um amigo para pedir ajuda. Só algumas horas depois a polícia chegou a sua casa. O violador acabou por ser preso no dia seguinte. O processo arrastou-se entre maio de 2018 e julho de 2020, quando Niubasaga conheceu a sentença por agressão sexual e violação. O militar foi condenado a sete anos de prisão.