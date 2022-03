Jovem mata duas professoras à facada numa escola secundária na Suécia

Duas professoras numa escola secundária em Malmö, na Suécia, morreram depois de terem sido atacadas com uma faca, esta segunda-feira. O suspeito do ataque foi identificado e detido, de acordo com a Reuters.

Cerca de 50 alunos se encontravam na escola no momento do ataque, mas não se registaram mais mortos ou feridos. As vítimas mortais tinham cerca de 50 anos de idade.

O motivo do episódio de violência ainda não foi revelado pela polícia local. Há indícios de que o jovem agiu sozinho.

O jornal sueco Aftonbladet informou que o estudante de 18 anos estava ainda armado com um machado. O The Guardian afirma que o suspeito ligou para o número de emergência, indicando onde se encontrava e admitindo o crime.

A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, lamentou a morte das vítimas à Agência de Notícias TT.