Jovem mata o pai para defender mãe de agressões e arrisca 20 anos de prisão

Alex Pompa, um jovem de 18 anos, pode ter de cumprir 20 de prisão por ter matado o próprio pai. O rapaz esfaqueou o homem de 52 anos para defender a mãe, vítima de violência doméstica há vários anos, na cidade de Collegno, em Itália.O suspeito tinha na altura do crime 17 anos e referiu que estava a tentar proteger a mãe de mais um episódio de violência, quando esfaqueou o pai 24 vezes, provocando a sua morte. Alex Pompa chamou a polícia e entregou-se, admitindo o que tinha feito. Foi colocado em prisão domiciliária.O advogado do jovem referiu que a defesa tem mais de 200 arquivos de áudio documentando das agressões recorrentes.Alex Pompa vai apresentar-se no tribunal, acusado de homicídio, com a agravante de ter agido contra um familiar, correndo o risco de ter de cumprir 20 anos de prisão.