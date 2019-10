Jovem mata cinco pessoas por ciúmes na Áustria

Um jovem austríaco assassinou este domingo em Kitzbohel, na Áustria, a sua ex-namorada, os pais e o irmão da jovem de 19 anos e o seu novo namorado, anunciou a polícia, apontando como motivo do crime os ciúmes.

O presumível assassino apresentou-se na esquadra desta cidade alpina cerca das 06h00 locais e confessou o crime que tinha cometido, disse Walter Pupp, chefe do Polícia Criminal do Estado do Tirol.

"O homem de 25 anos colocou a arma e uma faca no balcão, alegando que tinha acabado de matar cinco pessoas", contou Walter Pupp, numa conferência de imprensa na cidade tirolesa de Kitzbuhel, citada pela agência espanhola Efe.