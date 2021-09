Jovem militar de 19 anos deixa pais em choque ao anunciar que namora com homem de 61

Uma jovem militar de apenas 19 anos dos Estados Unidos deixou os pais em choque depois de lhes anunciar que namorava com um homem de 61 anos.A primeira reação dos pais foi chamar de imediato a polícia para prender o novo companheiro da filha. Agora, os dois estão já casados.O primeiro encontro entre Audrey, de 19 anos, e Kevin, de 61, deu-se através do site Badoo, em janeiro de 2020. Apesar dos 42 anos de diferença, a paixão nasceu logo ali.Audrey revelou que o conhecimento do homem sobre a vida militar foi a principal atração. Kevin era um veterano da polícia militar, mesmo ramo que Audrey seguiu.Poucos meses depois de começarem a falar online, Audrey e Kevin deram o passo seguinte e são agora casados. O homem tinha já dois filhos de um anterior relacionamento.