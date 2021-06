Jovem modelo grávida morre atingida por bala perdida em guerra de polícias e traficantes no Rio de Janeiro

Uma modelo de 24 anos, Kathlen Oliveira Romeo, que estava grávida de três meses e meio, morreu na tarde desta terça-feira após ser atingida por uma bala perdida perto da comunidade de Lins de Vasconcelos, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Na altura, polícias da UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, da região trocavam tiros com supostos traficantes na área da favela conhecida como Beco da 14.

De acordo com a versão da polícia, durante a troca de tiros com os criminosos ninguém percebeu que a jovem tinha sido atingida, não se sabe se por balas dos traficantes ou dos agentes. Foi só após o confronto que, ao sairem da comunidade, sempre segundo o relatório oficial, os agentes encontraram Kathlen caída na rua, ferida gravemente.

A jovem modelo ainda foi levada com vida ao Hospital Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois. Com o forte aumento da violência no Rio de Janeiro, casos de pessoas atingidas por balas perdidas tornaram-se um dos maiores flagelos da cidade e só no ano passado, último ano com os dados já contabilizados, provocaram a morte de 100 inocentes, entre eles crianças.