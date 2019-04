Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem modelo morre durante desfile de moda no Brasil

Tales Cotta, de 26 anos, caiu desamparado na passerelle da da 47ª edição da São Paulo Fashion Week.

O último dia de desfile da 47ª edição da São Paulo Fashion Week, no Brasil, ficou marcada pela morte do jovem modelo, Tales Soares de 26 anos, que desmaiou enquanto desfilava na passerelle.



Durante a apresentação do estilista Igor Bastos, da marca Ocksa, deste sabado, Tales Cotta - como também é conhecido - caiu desamparado na passerelle. Num primeiro momento, a queda do modelo parecia uma encenação.



Porém, rapidamente os espetadores perceberam que Tales estava a tremer. A modelo que o seguia na linha do desfile ficou bastante assustada e dirigiu-se de imediato para o corpo.



Segundo o comunicado da organização do desfile, os bombeiros de prevenção agiram prontamente.



De acordo com a Folha de S. Paulo o jovem modelo começou a espumar da boca. Em declarações ao jornal brasileiro, a modelo Isa Mel explicou que o jovem não tinha comido porque era vegetariano e a comida que estava nos camarins não contemplava o regime alimentar do modelo.



A noticia da morte de Tales Soares foi divulgada pelas 19h locais, 15h em Lisboa. A organização explica que a morte do modelo foi motivada por um ataque súbito.



"O SPFW acaba de receber a notícia da morte do modelo Tales Soares, que teve ataque súbito durante o desfile da Ocksa. O modelo foi prontamente atendido pela equipa de socorristas do evento e em seguida levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Lamentamos esta fatalidade e prestamos as nossas sinceras condolências à família de Tales. Junto com a agência Base MGT, estamos a prestar toda a assistência necessária neste triste momento."