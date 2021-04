Jovem morre ao cair de janela de hotel na Bélgica enquanto fugia à polícia que acabava com festa ilegal

Um jovem de 21 anos morreu, na noite deste domingo, ao cair de uma janela de um hotel na Antuérpia, cidade da Bélgica, enquanto tentava escapar à polícia que acabava com uma festa ilegal no quarto.

Após várias denúncias devido ao barulho vindo do quarto de hotel, a polícia deslocou-se até ao local para acabar com a festa que envolvia oito jovens. Um dos participantes, um jovem de 21 anos saltou da janela para escapar aos agentes e acabou por morrer no local.

A Bélgica está sob medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19 e reduzir o número de contágios pelo que ajuntamentos e festas estão proibidas.