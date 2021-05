Jovem morre ao frio na rua após ser expulso de casa pelo pai por consumir canábis

Um adolescente foi encontrado sem vida depois de ter sido expulso da casa da família por alegadamente consumir canábis.



O caso ocorreu a 2 de dezembro de 2020, na localidade de Surrey, em Inglaterra.







Segundo o jornal "Daily Mail", Lyndon Turner, 19 caminhou cerca de dez quilómetros desde casa do pai após uma alegada discussão sobre o consumo de drogas.



De acordo com um inquérito, citado pelo jornal britânico, Turner teria estado envolvido num acidente de carro um dia antes da sua morte. Graham, pai da vítima, acreditava que o filho pudesse estar sob efeito da droga no momento do acidente.



O corpo do ex-aluno da Charters School foi descoberto por caminhantes. De acordo com os médicos destacados para o local, o jovem viria a morrer de hipotermia. A análise toxicológica mostrou ainda "o uso frequente" de canábis.



Um adolescente de 17 anos foi detido e encontra-se sob investigação por suspeitas de estar ligado ao fornecimento de substâncias.