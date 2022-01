Jovem morre ao ser atingido por avião agrícola pilotado pelo pai em São Paulo, no Brasil

Um jovem de 24 anos morreu no passado sábado ao ser atingido por um avião agrícola pilotado pelo próprio pai, em Uchoa, São Paulo (Brasil).



O pai terá perdido o controlo do avião durante a aterragem que acabou por bater com uma das asas num veículo estacionado ao lado da pista. O filho do piloto, Mateus César Tosti, estava nos terrenos agrícolas quando foi atingido pela hélice do avião na cabeça e numa parte do braço, avançou o G1.



A morte do jovem foi confirmada à chegada dos serviços de emergência médica. Está neste momento em curso uma investigação para analisar os contornos do acidente.