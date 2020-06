Jovem morre de overdose em 'rave' ilegal com milhares de pessoas no Reino Unido

Milhares de pessoas desrespeitaram as proibições de ajuntamento no Reino Unido, por causa da pandemia de covid-19, participando em duas grandes festas, disse a polícia de Manchester.

"Duas grandes 'raves' (festas de longa duração, com música eletrónica) ocorreram em Carrington e Doysleden (no norte de Inglaterra), no sábado. Essas 'raves' eram ilegais e são condenáveis. Foram claramente uma violação da lei e das diretrizes relacionadas com o novo coronavírus", disse hoje o vice-chefe da polícia de Manchester, Chris Sykes, num comunicado.

Sykes disse ainda que uma dessas festas, em Doysleden, em que participaram milhares de pessoas, teve "consequências fatais", referindo-se à morte de um jovem, de 20 anos, por suposta 'overdose' de drogas.





Illegal rave in Manchester last night.



4,000 people in attendance.



Crowd witnessed a death and a rape during but did not say anything because they didn’t want the police to turn up and stop the party.



Gross. pic.twitter.com/yiVY2RM6Jz