Um jovem morreu eletrocutado enquanto tentava salvar o seu cavalo durante as cheias que têm assolado o Texas, nos Estados Unidos, devido à depressão tropical Imelda.Segundo o jornal Daily Mail, Hunter Morrison morreu esta quinta-feira, com vários amigos e familiares a fazerem publicações de homenagem ao jovem na rede social Facebook."Neste momento, a minha família e eu estamos a passar por um dos momentos mais horríveis das nossas vidas com a perda do Hunter", escreveu o irmão da vítima, Caleb, no Facebook.Recorde-se que as equipas resgataram mais de mil pessoas na zona de Houston devido à forte tempestade. Entre os resgatados, segundo as autoridades locais, havia nove crianças e funcionários de uma creche que não resistiu às inundações, em Aldine, a cerca de 16 quilómetros de Houston.De acordo com o mesmo jornal, pelo menos um hospital foi evacuado e foi declarado estado de alerta em 13 municípios.