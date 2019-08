Jovem muda-se para os Estados Unidos à procura de uma nova vida e acaba morta pelo namorado

No dia do crime, Joseph, de acordo com os documentos a que o jornal norte-americano teve acesso, conseguiu chegar ao piso superior da casa e esfaqueou até à morte o dono da habitação, David Kimowitz. Depois com fita-cola, prendeu Karen pelos pulsos. A jovem conseguiu fugir para rua, mas foi apanhada por Joseph que a matou à facada.

Karen Bermudez-Rodriguez deixou a sua vida na Colombia, para viver uma aventura nos Estados Unidos. Os ciúmes e a obsessão do novo companheiro acabou por ditar a morte da jovem de 26 anos, no passado dia 3 de agosto.Com uma nova vida longe da sua casa, a jovem decidiu terminar o relacionamento com Juan Rivera com quem já tinha casamento marcado.Na pequena localidade de Maplewood, em Nova Jérsia, Karen inscreveu-se numa empresa de recrutamento de amas e arranjou emprego, ficou responsável por cuidadar de duas crianças e ficou a viver na casa da família.Foi lá que conheceu Joseph Porter, com quem iniciou uma relação amorosa. Para Karen o caso não era tão sério como o companheiro o levava.Em declarações ao The New York Times, os amigos de Karen afirmaram que Joseph começou a evidencias sinais de ciúmes e a demonstrar um comportamento possossevivo e por vezes violento. Ele não a deixava ver os amigos e controlava tudo o que ela fazia no telemóvel e não escondia a raiva que sentia sempre que a jovem o deixava em segundo plano.Numa mensagem, a jovem informou o rapaz que queria terminar a relação e pediu-lhe a chave de casa de volta.