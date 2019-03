Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem pai trava batalha contra o cancro e é impedido de beijar a mulher e a filha

Doença foi-lhe diagnosticada a 19 de setembro de 2018, quatro meses antes da mulher dar à luz.

Tudo o que Craig Fountain queria era poder beijar e abraçar a mulher e a filha recém nascida, no entanto, os médicos aconselharam-no a não arriscar pois a sua saliva é considerada "tóxica".



O britânico, de 32 anos, que trava uma batalha contra o cancro do intestino está impedido pelos médicos de beijar a filha e a mulher devido à agressividade do tratamento de quimioterapia, avança o jornal Mirror.



Craig ficou ainda impedido de ter relações sexuais com a mulher, Elisabeth. Até o gesto de abraçar é considerado perigoso pelos médicos.



