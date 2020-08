Jovem personal trainer morta à facada por vizinhos que a filmavam

Uma jovem personal trainer, de 28 anos, foi morta à facada por vizinhos em São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil, depois de uma discussão.

Segundo a imprensa local, Andressa Serantoni tinha ido à casa da mãe para alimentar os animais de estimação desta quando notou que estava a ser filmada por uma vizinha. A jovem não terá gostado e envolveu-se numa discussão com a mulher, de 38 anos, e com o marido desta, de 44 anos.

No meio da discussão, o homem terá empunhado uma faca e, com a ajuda da mulher, matou Andressa com vários golpes.

A Polícia Civil deteve os dois suspeitos no local do crime, depois de vizinhos terem dado o alerta para o crime. A população local apedrejou o carro dos suspeitos antes da chegada das autoridades.

Segundo o G1, os dois estão acusados de homicídio qualificado, depois de terem agido "por motivo fútil". A faca utilizada para matar Andressa foi recolhida como prova.

Os suspeitos estão em prisão preventiva a aguardar julgamento.