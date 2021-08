Jovem picado por aranha venenosa obrigado a amputar dois dedos da mão

A maioria das picadas de aranha marron não resulta em nenhum sintoma, mas quando tal acontece, as feridas causadas podem levar meses para cicatrizar.

Um jovem britânico de 19 anos vai ter de amputar dois dedos da mão direita após ter sido picado por uma aranha numa praia de Ibiza.De acordo com o Daily Mail, a vítima vai ser submetida a cirurgia no País de Gales, depois de duas semanas de testes hospitalares em Espanha para tentar perceber a causa do inchaço anormal.Os médicos revelaram que a infeção foi provocada pela picada de uma aranha marron venenosa, que pode causar a morte aos humanos.O jovem contou que sentiu uma picada enquanto observava o pôr do sol, mas não se preocupou, tendo acordado no dia seguinte com a mão deformada e inchada.