Jovem polaca que acredita ser Maddie já recebeu os resultados dos testes de ADN

Julia, a jovem polaca que disse acreditar ser Maddie McCann, já recebeu os resultados do teste de ADN, que revelam que Julia não é a jovem britânica desaparecida no Algarve em 2007. Julia fez o teste no início de março.O teste diz que é "100% polaca, com influências lituanas e russas", escreveu Fia Johansson, médium e assessora de Julia no Instagram. "O teste de ADN não revelou quaisquer raízes britânicas e alemãs", acrescentou. A jovem fugiu no início de março para os EUA depois de ter recebido inúmeras ameaças de morte. A médium revela agora que, depois de receber os resultados do teste de ADN, Julia decidiu abandonar os EUA e voltar para o pai.Julia Wandelt, uma jovem polaca de 21 anos, conseguiu reunir mais de 420 mil seguidores no Instagram em quatro dias ao dizer que acreditava ser Madeleine McCann, a criança inglesa que desapareceu da praia da Luz, no Algarve, em 2007. A polaca publicou várias fotografias e vídeos onde mostrava aos seguidores as semelhanças com Maddie.