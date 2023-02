Um jovem português, de 22 anos, foi brutalmente assassinado este sábado perto de um estádio de futebol em Chippis, na Suíça. A vítima foi encontrada ainda com vida durante a madrugada, mas acabou por morrer no local devido à gravidade dos ferimentos.De acordo com o jornal suíço Le Nouvelliste, outro jovem, de 17 anos, desferiu diversos golpes com uma faca no corpo da vítima. O suspeito acabou por ser detido ao final da noite de sábado pelas autoridades."Tudo indica que o caso esteja ligado a um ajuste de contas relativo a um contexto familiar", explica o presidente do Tribunal Juvenil.De momento, procede-se a investigação para perceber os contornos do crime.