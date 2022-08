Jovem português resgatado após ficar ferido enquanto praticava ciclismo em Espanha

Um jovem português de 26 anos ficou ferido ao cair da bicicleta enquanto praticava ciclismo no Bike Park de Manzaneda, em Espanha.O ciclista sofreu fraturas no braço após a queda. Foi socorrido e retirado do local pela equipa de resgate e intervenção da Guardia Civil de Trives - EREIM.Foi transportado para o Centro Hospitalar Universitário de Ourense. "A transferência foi feita com muita cautela caso houvesse alguma lesão na medula espinhal", de acordo com oImagens divulgadas pelo jornal mostram momento em que português é socorrido.