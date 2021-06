Jovem proibido de usar calções na escola decide usar saia da irmã

Um grupo de alunos de uma escola da Escócia foi mandado para casa por estar a usar calções num dia de calor. A justificação por parte do estabelecimento de ensino foi que o código de indumentária exigia apenas calça ou saia.

No dia seguinte, Shane Richardson apareceu na aula com a saia do uniforme escolar da irmã, em forma de protesto contra a política de vestuário que a escola exige.

O jovem, de 16 anos, citado pelo Daily Record, afirmou que o excesso de calor se deve à ausência de ar condicionado nas salas de aula devido à Covid-19.



A mãe do jovem descreveu a regra como "rídicula". "Assim como Shane e cerca de 12 outros meninos, algumas alunas também foram mandadas para casa por usarem calções", revelou a mulher.



Segundo a mesma fonte, os pais aguardam a próxima reunião da escola para discutirem o assunto.