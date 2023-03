Jovem que afirma ser Maddie MCcann já fez teste de ADN

Julia Wandelt, a jovem que acredita ser Maddie, já fez um teste de ADN.

Este avanço no processo surge depois das autoridades colocarem a hipótese de Julia, não sendo Maddie, possa ser uma outra criança desaparecida. Na investigação das autoridades, o nome de Julia cruza-se eventualmente com o de uma menina chamada Livia, uma suíça que desapareceu em 2011 com a irmã gémea. As crianças tinham seis anos de idade.

Julia decidiu colaborar com as autoridades e decidiu realizar este teste, que era, de resto, a sua vontade desde o inicio do processo, quando veio a público levantar a hipótese de ser Maddie MCcann .