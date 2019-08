Jovem que atropelou mortalmente idosa com trotineta condenado ao pagamento de multa ligeira

O jovem de 19 anos que matou uma idosa de 90 anos atropelada por uma trotineta elétrica, em Barcelona, foi condenado ao pagamento de uma multa ligeira, cujo o valor ainda não foi definido.

Alexi atropelou mortalmente Berta no dia 13 de agosto de 2018, na rua de Esplugues. A vítima dirigia-se até casa quando foi abalroada pela trotineta eléctrica. A idosa bateu violentamente com a cabeça no chão, sofrendo várias hemorragias graves que lhe ditaram a morte horas depois.





A investigação policial apurou que Alexi deslogava-se na trotineta com um passageiro e a consultar o telemóvel.

O juiz deliberou esta semana que o jovem cometeu uma infração ligeira, sem possibilidade pena de prisão.

A Espanha, à semelhança de outros países, prepara-se para banir as trotinetas nos passeios, sendo obrigatória a sua utilização apenas nas ruas e avenidas das cidades.