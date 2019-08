Jovem que empurrou menino de 10.º andar de museu em Londres acusado de tentativa de homicídio

Um adolescente de 17 anos foi acusado de tentativa de homicídio depois de ter alegadamente empurrado um rapaz francês de seis anos de uma altura de 10 andares, numa plataforma do museu Tate Modern, em Londres. A vítima tem seis anos e foi encontrada no telhado do quinto andar.O suspeito, que não foi identificado por razões legais, foi detido no domingo pouco depois do rapaz ter sido encontrado. A mãe da vítima foi ouvida a gritar por testemunhas: "Onde está o meu filho, onde está o meu filho?"."A vítima mantém-se estável, mas em estado crítico no hospital com a sua família, que continua a ser apoiada pelos agentes", afirmou fonte da polícia, citada pela Reuters.Esta terça-feira, o jovem de 17 anos será presente a tribunal. Nada sugere que ele conhecesse o rapaz.O Tate Modern situa-se numa antiga central de energia junto ao rio Tamisa. Em 2018, foi a atração mais popular no Reino Unid, com quase seis milhões de visitantes.