Jovem que julgava sofrer de intolerância à lactose tinha afinal um cancro

Médicos apontam o 'fast food' como uma das principais causas do cancro nos intestinos.

Para Lain Adam, jovem australiano de 27 anos, as dores fortes que sentia na barriga eram derivadas a uma intolerância ao gluten ou à lactose. Mais tarde e após perder cerca de 20 quilos, visitou vários médicos que o aconselharam a fazer uma colonoscopia.



Lain acabou por ser diagnosticado com cancro nos intestinos. A explicação para as dores do jovem australiano eram afinal o "desenvolver" da doença.



O cancro nos intestinos é mais comum em pessoas com mais de 50 anos. Anualmente na Austrália cerca de 15 mil pessoas são diagnosticados com este tipo de cancro, apenas duas mil desenvolvem o cancro nos intestinos antes dos 50 anos.



Um médico do Hospital Royal Perth aponta para a quantidade de 'fast food' que os jovens ingerem nos dias de hoje como uma das grandes causas do cancro nos intestinos em idades mais "prematuras".



Lain Adam revela que "nem quando todos os sintomas apontavam para o cancro os médicos queriam acreditar", devido à idade.